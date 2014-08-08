Завершення АТО і звільнення Криму однаково важливі - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час круглого столу на тему: "Кримські татари - корінний народ Криму, України".

Чубаров наголосив, що сьогодні над кримськими татарами і етнічними українцями, які залишились у Криму, нависла величезна небезпека, оскільки ці дві етнічні спільноти відверто виступили проти проведення референдуму за приєднання Криму до Росії.

Читайте такожГеографічний центр Росії перенесли після захоплення Криму

"Незважаючи на те, що комусь здається, що є порядок і потрібно спочатку завершити АТО, домовитись про деескалацію, а потім візьмемось за Крим, то ми думаємо, що тепер такий пріоритет є неможливий. Сьогодні потрібно говорити і про завершення АТО, і про витіснення та знищення бойовиків зі східної України. Це пріоритет, але сьогодні ж потрібно говорити і про те, що негайно мають бути докладені всі зусилля для того, щоб змусити країну-агресора відійти і звільнити Крим, і сьогодні ж потрібно говорити про майбутнє Криму в Українській державі. Така має бути сьогодні пріоритетність. І перше, і друге, і третє мають бути на одному рівні", - наголосив Чубаров.