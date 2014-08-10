РНБО: Росія передала Україні п'ятьох офіцерів 72-ї бригади

Російська сторона передала Україні п'ятеро офіцерів 72-ої бригади, які раніше через обстріл вимушені були відступити на територію РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"У нас є добра новина. Сьогодні вночі, приблизно о 1.40 російська сторона передала українським прикордонникам п'ятьох військовослужбовців 72-ої бригади, які незаконно утримувалися на території Російської Федерації", - сказав Лисенко.

"Передача відбулася на прикордонному пункті Мілове Луганської області. Всіх п'ятьох офіцерів доставлено в безпечне місце", - розповів він.

За інформацією Лисенка, бійці кілька днів перебували в СІЗО. "Українські офіцери витримали тиск, нічого не було доведено, тому Слідчий комітет Російської Федерації був вимушений визнати, що злочинів за цими офіцерами немає і їх треба було відпустити. Але російська сторона заявила про це вчора, а зробила це лише сьогодні вночі", - підкреслив Лисенко.

Також він розповів, що стан звільнених офіцерів задовільний. "Їх направлено в місця, де вони можуть одержати допомогу, зокрема психологічну", - сказав він.

"Ніхто з офіцерів не зрадив державу, вони показали приклад витримки, мужності, хоробрості", - підкреслив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня 438 українських військовослужбовців через обстріл вимушені було відступити на територію РФ. Пізніше майже всі вони повернулися до України.

8 серпня російський суд в місті Красний Сулін Ростовської області заарештував на два місяці п'ятьох офіцерів 72-ої бригади.

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«Окрім командира першого батальйону 72-ої бригади, майора Івана Войтенка, аналогічні рішення прийнято щодо заступника командира Віталія Дубиняка, командира танкового батальйону Олександра Полякова, начальника штабу Олександра Охріменка і командира першої роти Дмитра Устілка», - сказав співрозмовник Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

9 серпня в Слідчому комітеті РФ заявили, що повернуть до України цих військових без пред'явлення обвинувачень. «Враховуючи, що в рамках розслідування кримінальної справи про застосування заборонених засобів і методів ведення війни, з'ясувалося, що військовослужбовці 72-ої механізованої бригади Збройних сил України - Войтенко і четверо його підлеглих - виконували наказ вищих командирів і не скоїли прямих злочинів проти особи, а також керувалися гуманними міркуваннями, прийнято рішення не пред'являти їм обвинувачення, а надати можливість повернутися до України», - йдеться в повідомленні.