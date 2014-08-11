У Харкові "замінували" станцію метро

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердила начальник відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова.

За її відомостями, інформація про нібито закладення вибухівки надійшла до міліції о 15:15. Повідомлення про замінування надійшло від аноніма телефоном.

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На цей час пасажири зі станції евакуйовані, на місце виїхали спеціалісти вибухотехніки.

Потяги метро проїжджають станцію «Завод імені Малишева» без зупинок. На всіх станціях Холодногірсько-Заводської гілки метро чергові роблять оголошення про те, що станція «Завод імені Малишева» закрита для обслуговування пасажирів, подібні оголошення робляться в потягах метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, протягом липня-серпня анонімні повідомлення про нібито мінування станції «Завод імені Малишева», на якій розташований завод, що виробляє бронетанкову техніку для української армії, надходили декілька разів, однак жодного разу не підтверджувалися.