Верховна Рада передала в зону АТО 41 парламентський автомобіль

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 303 народних депутата із 358 зареєстрованих у сесійній залі.

Проект постанови зарестрував у ВР голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

Згідно з постановою, з метою створення належних умов для діяльності органів внутрішніх справ, що діють на територіях, звільнених від терористів у ході антитерористичної операції, та відповідно до статті 2 Закону «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України», передаються з балансу автобази управління справами апарату ВР на баланс МВС 41 автомобіль.Читайте такожПерша бронемашина "Кугуар" надійшла на озброєння Нацгвардії і вже знаходиться в зоні АТО (фото)

Апарат ВР має забезпечити у двотижневий строк передачу майна відповідно до законодавства України. Йдеться про 36 «Опелів Омега» 2002 року випуску, дві «Шкоди Октавії» 2005 року та одну - 2006 року, «Шкоду Суперб» і «Тойоту Камрі» - 2006 року випуску.