ВР не включила до порядку денного ще два законопроекти про зміни до виборчого законодавства

Як передає кореспондент УНІАН, обидва законопроекти не набрали навіть 200 голосів народних депутатів.

Один із законопроектів передбачав проведення парламентських виборів за пропорційною системою, інший - за змішаною.Читайте такожВерховна Рада розгляне питання про санкції проти РФ (відео-трансляція)

Як повідомляв УНІАН, зокрема для включення до порядку денного сесії пропонувалися законопроект Юрія Мірошниченка, два законопроекта Миколи Рудьковського, законопроект заступника голови ВР Руслана Кошулинського і законопроект лідера фракції “Батьківщина” Сергій Соболєва.

За словами Соболєва, на нараді у голови Верховної Ради Олександра Турчинова було домовлено винести на розгляд парламенту два законопроекти. “Домовились винести два законопроекти - за змішаною та за пропорційною системою. Мій і, здається, Єрємєєва”, - зазначив Соболєв.