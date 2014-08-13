Краще б Росія КамАЗи пустими прислала і забрала своїх бандитів назад - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду.

«Будь-які види допомоги Україна може приймати виключно в межах міжнародного права и виключно від Червоного хреста, - сказав Яценюк. – Ми, як уряд, поставляємо товари першої необхідності у всі звільнені території. Ми, як Українська держава, забезпечували і здатні забезпечувати своїх громадян».

Він заявив, що наразі в фонді допомоги мешканцям сходу знаходиться близько 6 млн дол.

«Вже зараз разом з нашими міжнародними партнерами в фонді допомоги близько 6 млн дол., - сказав Яценюк. - Додатково уряд виділяє 10 млн грн на закупівлю товарів першої необхідності».

Яценюк зазначив, що наразі уряд формує колону з гуманітарною допомогою на схід України.

”Вже 270 тонн ми поставили і робимо все для того, щоб передати товари першої необхідності на відповідні території. Окремо звертаюсь до Червоного хреста з проханням допомогти, щоб ці вантажі дійшли до людей так як території контролюються терористами, які підтримуються Росією”, - сказав прем`єр.

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Читайте такожгуманітарних вантажівок від РФ

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Росія відправила з-під Москви названі нею ”гуманітарним конвоєм” майже 300 вантажівок, котрі повинні доставити гуманітарну допомогу мешканцям Луганська, котрі вже кілька днів живуть у місті без електроенергії, води та зв`язку через бої підтримуваних Росією терористів з українською армією.

Низка західних політиків заявили, що російська влада може використати гуманітарну ситуацію на Донбасі для того, аби ввести свої війська в Україну.