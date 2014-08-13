В АП допускають можливість вторгнення РФ в Україну під приводом доставки гуманітарного вантажу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прес-секретар президента України Святослав Цеголко під час брифінгу щодо організації гуманітарної допомоги для Луганська.

Зокрема, Цеголко сказав, що на сьогодні є три сценарії розвитку подій, одним з яких є пряме вторгнення на територію України під приводом доставки гуманітарного вантажу.

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Він зазначив, що жодна цивілізована країна не відмовляється від гуманітарної допомоги. У Луганську, нагадав Цеголко, вже 11 днів внаслідок дій терористів не має світла, води та ліків.

«Увесь цей час Україна шукає можливості і способи доправити допомогу до цього українського міста”, - сказав він і додав, що місто контролюється терористами, які не дозволяють направити допомогу.

Цеголко зазначив, що комітет Червоного Хреста запропонував виступити гарантом доставки міжнародної гуманітарної допомоги до Луганська. Ця організація домовилася із РФ про міжнародну гуманітарну допомогу для Луганська включно із російським гуманітарним вантажем, сказав він.

“Учора Україна погодилася прийняти російську частину гуманітарної допомоги у разі, якщо вона буде перевантажена на орендовані Червоним Хрестом вантажівки та супроводжуватиметься виключно представниками Червоного Хреста. Але Росія відкинула таку пропозицію”, - сказав прес-секретар.

Таким чином на сьогодні, наголосив він, є три сценарії подальшого розвитку подій.

“Перший — пряме вторгнення на територію України під приводом доставки гуманітарного вантажу. Другий — провокації з вантажем на території Харківської області з високою імовірністю агресії з боку Росії. Третій — допомога Луганську проходить через пункт пропуску, найближчий до цього українського міста. Наші митники, прикордонники і представники ОБСЄ зможуть просканувати вантаж на російсько-українському кордоні. Місія буде рухатися по території, яка є під контролем бойовиків, а після прибуття до Луганська розподіляти допомогу серед мирного населення буде Червоний Хрест”, - сказав Цеголко.

Він також повідомив, що рішення прийняти допомогу для Луганська і не допустити широкомасштабне вторгнення Росії було ухвалено на спільній нараді у ніч з 12 на 13 серпня за участю президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова та «силових» міністрів.

“Уже сьогодні українська частина міжнародної гуманітарної допомоги вирушає до Луганська”, - сказав прес-секретар.