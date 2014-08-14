Червоний Хрест проведе переговори щодо гуманітарного конвою з Києвом та Москвою

Високопоставлений представник Міжнародного комітету Червоного хреста, відповідальний за операції організації у Європі та Центральній Азії, Лорен Корбаз планує особисто провести переговори в Києві та Москві у справі російського "гуманітарного конвою".

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Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на прес-секретаря організації, за даними якого, Корбаз вилетить із Женеви вже сьогодні.

Прес-секретар Червоного хреста відзначила, що Корбаз планує під час свого візиту виконати "виключно гуманітарну роль" та нагадати, що не можна перетворювати на політичну справу надання гуманітарної допомоги.