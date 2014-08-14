За останні три доби через бої загинули 74 жителі Донецької області

Про це повідомляє тимчасовий сайт Донецької облдержадміністрації з посиланням на оперативні дані департаменту охорони здоров'я ОДА.

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Загалом від початку ведення обліку постраждалих під час подій, що почалися в Донецькій області 1 березня, поранення дістали 1 тис. 623 людини, загинули 839.