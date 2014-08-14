За останні три доби через бої загинули 74 жителі Донецької області

14:45, 14 серпня 2014
Політика
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За останні три доби в результаті бойових дій загинули 74 жителі Донецької області, ще 116 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

мост взрыв Донецкая область / Донецкая ОГА

Про це повідомляє тимчасовий сайт Донецької облдержадміністрації з посиланням на оперативні дані департаменту охорони здоров'я ОДА.

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Загалом від початку ведення обліку постраждалих під час подій, що почалися в Донецькій області 1 березня, поранення дістали 1 тис. 623 людини, загинули 839.

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