За останні три доби через бої загинули 74 жителі Донецької області
14:45, 14 серпня 2014Політика
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За останні три доби в результаті бойових дій загинули 74 жителі Донецької області, ще 116 дістали поранення різного ступеня тяжкості.
З час конфлікту загинуло 839 жителів Донеччини / Донецкая ОГА
Про це повідомляє тимчасовий сайт Донецької облдержадміністрації з посиланням на оперативні дані департаменту охорони здоров'я ОДА.
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Загалом від початку ведення обліку постраждалих під час подій, що почалися в Донецькій області 1 березня, поранення дістали 1 тис. 623 людини, загинули 839.
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