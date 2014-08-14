Біля місця, де зупинився гуманітарний конвой, розбили наметовий табір

Про це повідомляє журналіст Російської служби BBC Jüri Maloverjan у своєму Твіттері.

В полі біля #гумконвой розбили табір. Ознака, що привал може затягнутися. pic.twitter.com/jWyQZ8wcif - Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 14, 2014

"В полі біля гумконвоя розбили табір. Ознака, що привал може затягнутися", - написав журналіст.

Також кореспондент The New Times повідомив з посиланням на співробітника МНС, що колона білих Камазів, яка супроводжується трьома десятками військових машин, запарковулась до того, як будуть оформлені документи. Він не виключив, що конвой простоїть тут до 17 серпня, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, в РНБО продовжують наполягати на відсутності інформації про місцезнаходження російського «гуманітарного конвою».

Про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на зипитання журналістів, заявив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Точної інформації ми зараз не маємо. Якщо аналізувати інформацію з інтернету, то він (конвой) повинен бути на всіх ділянках українсько-російського кордону», - сказав Лисенко.