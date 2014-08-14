У РНБО точно не знають, де зараз російський гуманітарний конвой
18:14, 14 серпня 2014Політика
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У РНБО продовжують наполягати на відсутності інформації про місцеперебування російського «гуманітарного конвою».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
«Точної інформації ми зараз не маємо. Якщо аналізувати інформацію з інтернету, то він (конвой) мав би бути на всіх ділянках українсько-російського кордону», - сказав Лисенко.
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При цьому він вкотре підкреслив, що перетин кордону має бути узгоджений з українською стороною, а приймачем вантажу має стати представництво Червоного Хресту.
«Будь-який перетин без погодження вважатиметься військовою агресією», - наголосив Лисенко.
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