Піскун програв суд

Вищий адміністративний cуд України відмовив Святославу ПІСКУНУ у поновленні на посаді генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суду оголосила сьогодні головуюча на судовій колегії ВАСУ Магдаліна БИМ.

ВАСУ, зокрема, частково задовольнив касаційні скарги С.ПІСКУНА та представника інтересів у суді Президента України міністра юстиції Сергія ГОЛОВАТОГО, скасувавши постанови Шевченківського районного суду Києва та Апеляційного суду столиці у справі за позовом С.ПІСКУНА до Президента.

М.БІЛЬМ зазначила, що рішення обох судів є такими, що не відповідають чинному законодавству.

За словами судді, сторони-учасники процесу можуть звернутися за оскарженням постанови ВАСУ до Верховного Суду України впродовж місяця.

М.БИМ сказала, що повний текст постанови суду буде наданий сторонам-учасникам процесу для ознайомлення у п’ятницю, 7 липня.

У коментарі журналістам С.ПІСКУН заявив, що, «звичайно, будемо звертатися до вищого суду України» (мається на увазі Верховний Суд України).

Крім того, С.ПІСКУН, коментуючи таке рішення ВАСУ, пов’язав його з тим, що, за наявною у нього інформацією, сьогодні вночі було практично повністю замінено склад колегії суддів ВАСУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня 2005 року Президент Віктор ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, а 3 листопада за згодою Верховної Ради призначив на цю посаду Олександра МЕДВЕДЬКА.

18 листопада Шевченківський райсуд Києва визнав незаконним звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора і виніс постанову про поновлення його на посаді.

Між тим 6 грудня Апеляційний суд Києва зупинив виконання постанови Шевченківського суду до розгляду справи в суді апеляційної інстанції. Суд прийняв таке рішення за клопотанням міністра юстиції Сергія ГОЛОВАТОГО, який представляв інтереси Президента під час розгляду справи у Шевченківському райсуді.

23 лютого 2006 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу Міністерства юстиції і Секретаріату Президента України на постанову Шевченківського райсуду від 18 листопада 2005 року. Апеляційний суд скасував рішення Шевченківського райсуду і направив справу на повторний розгляд до цього суду.

Справу за касаційною скаргою С.ПІСКУНА на ухвалу Апеляційного суду Києва від 23 лютого та за касаційною скаргою представника Президента України на постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 18 листопада 2005 року та ухвалу Апеляційного суду Києва від 23 лютого 2006 року ВАСУ почав розглядати 19 червня.