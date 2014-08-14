Колона російської бронетехніки перетнула український кордон на очах у західних журналістів. МЗС РФ закликає терміново припинити вогонь в зоні АТО
Колона російських БТР і військових машин перетнула кордон України.
Про це у своєму Twitter написав московський кореспондент The Guardian Шон Вокер.
Журналіст повідомив, що став свідком перетину кордону російською технікою.
So @RolandOliphant and I just saw a column of APCs and vehicles with official Russian military plates cross border into Ukraine.
— Shaun Walker (@shaunwalker7) August 14, 2014
Спецкорр The New Times повідомив, що у колоні бронетехніки рухаються: кілька десятків БМП, військові машини піхоти, військові вантажівки, які тягнуть за собою артилерію, передає ТСН.
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А журналіст Тимур Олевський в ефірі "Громадського телебачення" розповів, що БТРів - близько 50. Мовляв, вони проїхали спершу в сторону пропускного пункту "Ізварине", а потім десь зникли в полях.
Міністерство закордонних справ Росії вимагає від України припинити вогонь у зоні проведення АТО для того, щоб "забезпечити безпеку" доставки гуманітарного вантажу.
Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сайті російського дипломатичного відомства.
"У зв'язку зі вступом в завершальну стадію багатопланових зусиль щодо відпрацювання всіх аспектів ініціативи надання гуманітарної допомоги населенню Південного Сходу України МЗС Росії наполегливо закликає протиборчі сторони терміново забезпечити введення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
У МЗС РФ пояснили таку необхідність "гарантуванням безпеку майбутньої гуманітарної акції.
Тим часом, глава українського МЗС Павло Клімкін за результатами розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим повідомив у Twitter, що РФ зі свого боку несе відповідальність за дії терористів.
"Щойно вдруге за день говорив з Лавровим. Сигнал незмінний: РФ несе відповідальність за дії терористів щодо гуманітарних вантажів, у тому числі й російського", - наголосив Клімкін.