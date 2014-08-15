МЗС: Росія відповідальна за те, щоб бойовики не чинили провокацій з вантажем

Російська Федерація несе усю відповідальність за те, щоб терористи, які мають оперативний контроль за ситуацією у певних районах Луганської області, не чинили будь-яких провокацій проти ініційованої Президентом України Петром Порошенком Міжнародної місії гуманітарної допомоги для потреб цивільного населення Луганщини, а також проти персоналу Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) під час виконання їхньої місії.

Про це йдеться у заяві МЗС України, яку опубліковано на офіційному сайті відомства.

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"З метою уникнення провокацій було досягнуто низку технічних домовленостей, які дозволяють поставити дії російської сторони в рамки, визначені та контрольовані Україною і міжнародними інституціями, зокрема МКЧХ та ОБСЄ", - говориться в заяві.

Також МЗС уточнює, що йдеться про прикордонний та митний контроль, а також належне оформлення гуманітарної допомоги відповідно до законодавства України, здійснюватимуть уповноважені органи України за сприяння та моніторингу МКЧХ та ОБСЄ.

"Всі гуманітарні вантажі, включно з російською гуманітарною допомогою, доставлятимуться до місць призначення, що знаходяться під оперативним контролем терористів, виключно МКЧХ. Комітет забезпечуватиме також усі логістичні аспекти, пов’язані зі зберіганням та розподілом допомоги", - зазначили у МЗС.

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ повідомляли, що конвой РФ з 280 білих КамАЗів з гуманітарним вантажем для жителів Донбасу продовжує рух.

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Наголошується, що питання про гуманітарний коридор для проходження російської колони поки що, як і раніше, залишається відкритим. Поки що не ясно, де, коли і яким чином розподілятиметься гуманітарний вантаж, направлений Росією.

Проте, РНБО та Червоний Хрест не одноразово заявляли, що не мають інформації щодо місцезнаходження російського гуманітарного конвою.