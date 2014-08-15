НАТО перевіряє інформацію про вторгнення російських БТРів в Україну

НАТО перевіряє інформацію британських журналістів щодо колони з 23 російських БТРів, які нібито перетнули український кордон у ніч на п'ятницю.

Про це прес-секретар Альянсу Оана Лунгеску повідомила у коментарі Reuters.

"Якщо ця інформація підтвердиться, вона буде ще одним доказом того, що Росія робить прямо протилежне тому, що говорить. Росія продовжує ескалацію конфлікту, навіть коли закликає до його деескалації", - сказала вона у відповідь на запитання одного з кореспондентів.

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"Настав час, аби Росія зробила те, що, за її словами, вона хоче зробити, щоб сприяти мирному розв'язанню (ред. - конфлікту). Росія має відвести свої війська, зупинити потік зброї і бойовиків через кордон з Україною, припинити підтримку сепаратистів та взяти участь у щирому та відвертому діалозі з Україною ", - наголосила Лунгеску.

Як раніше повідомляв УНІАН, московський кореспондент британської газети Guardian Шон Волкер повідомив у своєму "Твіттері", що понад 20 російських бронетранспортерів (БТР) у районі, де зупинився гуманітарний конвой РФ для Донбасу, рухаються в напрямку кордону з Україною.