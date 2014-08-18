У штабі АТО припускають, що позиції силовиків у Новокатеринівці могли обстріляти з РСЗВ "Ураган"
08:41, 18 серпня 2014Політика
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У штабі АТО припускають, що позиції силовиків у Новокатеринівці могли обстріляти з реактивної системи залпового вогню "Ураган".
Бойовики могли застосовувати "Ураган"/ Фото: wikipedia.org Vitaly Kuzmin
Про це йдеться у повідомлені прес-центру штабу АТО.
"Сьогодні вночі було обстріляно позиції сил АТО в районі населеного пункту Новоктеринівка. Обстріл відбувався ймовірно з установок 9П 140 «Ураган»", - йдеться у повідомлені.
Подібну потужну зброю було застосовано вперше, підкреслюють у штабі.
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