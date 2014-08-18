Українська армія взяла Горлівку в кільце - Тимчук

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук у соцмережі.

"Остаточно взята в кільце Горлівка. Розвинений успіх в районі н.п. Новосветлівка-Хрящувате по відсіканню Луганська від решти території, контрольованої «ЛНР» (н.п.Хрящувате проходить зачистка від терористів), завдяки чому взято під повний контроль ділянка траси М-04, по якій забезпечується вихід заблокованим підрозділам української армії на території аеропорту в Луганську", - повідомив експерт.Читайте такожСитуація на Донбасі ускладнилася, йдуть серйозні бої на Савур- Могилі - Семенченко

Він також підкреслив, що українська армія проводить дії з блокування угруповань бойовиків в районі Іловайська та рейдові дії по лінії Іловайськ-Зугрес.

"Активні бойові дії йдуть в районі н.п.Станиця Луганська, Донецьк, Луганськ, Шахтарськ, Торез. Терористи не припиняють проведення контратак у районі Савур-Могили - втім, безрезультатно", - додав Тимчук.Читайте такожБойовики безуспішно спробували повернути контроль над втраченими позиціями - Тимчук

Бойовики обстрілюють позиції сил АТО. Зокрема, двічі - з мінометів і БМ-21 «Град» - обстріляні позиції сил АТО на території аеропорту в Луганську.

Крім цього, з РСЗВ (за попередніми даними, БМ-27 «Ураган») був обстріляний опорний пункт в н.п.Навокатерінівка.