Сили АТО заблокували Горлівку, Малу Іванівку, Андріанівку та Алчевськ (карта АТО)

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Сили Антитерористичної операції повністю заблокували Горлівку, Малу Іванівку, Андріанівку та Алчевськ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Повністю заблоковано Горлівку, Малу Іванівку, Андріанівку та Алчевськ», - сказав він.

«Російські найманці у терміновому порядку покидають ці міста», - додав речник РНБО