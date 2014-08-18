Сили АТО заблокували Горлівку, Малу Іванівку, Андріанівку та Алчевськ (карта АТО)

12:55, 18 серпня 2014
Військо
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В РНБО відзначають, що бойовики тікають із заблокованих міст.

mediarnbo.org

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Сили Антитерористичної операції повністю заблокували Горлівку, Малу Іванівку, Андріанівку та Алчевськ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Повністю заблоковано Горлівку, Малу Іванівку, Андріанівку та Алчевськ», - сказав він.

«Російські найманці у терміновому порядку покидають ці міста», - додав речник РНБО

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