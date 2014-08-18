Порошенко розповів про 1200 новоприбулих із РФ бойовиків і зміну тактики АТО

Підтверджується інформація про потрапляння на територію України 1200 навчених бойовиків та важкої військової техніки «з боку східного сусіда».

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради з керівниками силових відомств, на якій обговорювалась тактика подальших дій в антитерористичній операції, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Нам потрібно сьогодні розглянути новий зміст військової операції у нових обставинах», - зазначив глава держави.

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Порошенко відзначив, що підтверджується інформація про потрапляння на територію України 1200 навчених бойовиків та важкої військової техніки «з боку східного сусіда». Частину цієї техніки було знищено, щодо решти – вживаються заходи з її знищення.

«Сьогодні нам треба зробити перегрупування сил, яке забезпечить захист нашої території та продовження наступальних дій армії», - сказав президент.

Глава держави повідомив, що наступ українських Збройних сил, Національної гвардії успішно триває, хоча дається це дорогою ціною. «Кожного дня ми втрачаємо українських героїв», - відзначив він. Учора у результаті прямого попадання гранати був знищений БМП з десантниками, серед загиблих - чоловік відомої волонтерки Тетяни Ричкової. Глава держави доручив міністру оборони підготувати подання на нагородження героїв, які ціною свого життя захищають Донбас.

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Порошенко наголосив, що сьогодні стоїть завдання перерізати систему забезпечення терористів найманцями, новим озброєнням, боєприпасами, оскільки через неконтрольовані ділянки кордону продовжується їх надходження. За словами Президента, тактика зараз полягає в тому, щоб «розсікти території, які контролюються терористами, на зони, щільно звузити кільце і не дати можливості для постачання зброї та боєприпасів».

Президент відзначив, що від терористів звільнено десятки міст і селищ. «Головне, звільнені мільйони людей, які повертаються до мирного життя», - сказав Порошенко.