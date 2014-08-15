Порошенко: Артилерія знищила частину російської військової техніки, яка вночі вторглася в Україну

Про це заявив президент України Петро Порошенко у розмові з прем’єр-міністром Великобританії Девідом Кемероном

"Співрозмовники скоординували дії щодо реагування на інформацію про захід на територію України з Росії військової техніки, що чітко засвідчили міжнародні журналісти, зокрема, газети «Гардіан». Президент поінформував, що ця інформація достовірна і підтверджена, оскільки значна частина цієї техніки була знищена вночі української артилерією", - йдеться у повідомленні прес-служби президента.

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Як йдеться в повідомленні, президент висловив занепокоєння ситуацією на кордоні, зокрема, тим, що через відкриту частину кордону в Україну продовжує надходити важка військова техніка та озброєння з Росії.

Як повідомив на брифінгу в Києві речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, «колона, яка перетнула кордон України в районі пункту пропуску «Ізваріне», який контролюється терористами, вона була зафіксована. Кількість одиниць ми не повідомляємо. Цю колону вели розвідники. Зроблено відповідні активні дії і частини колони вже не існує... Все, що залишилося від неї і куди вона йшла, повідомимо пізніше -день ще не закінчився, активні дії тривають».

Лисенко пояснив, що через наявність у терористів ЗРК, а також стеження за повітрям на кордоні України з боку Росії застосовувати авіацію для знищення терористів недоцільно. «Тому ми використовуємо тактику заведення колон, стеження і знищення», - зазначив він.