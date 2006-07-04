Спека повертається

Завтра на території України без опадів, короткочасні дощі очікуються лише в Криму.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі становитиме 12-17°, вдень 24-29°; у східній частині вночі 9-14°, вдень 21-26°.

6-7 липня утримається мінлива хмарність, без опадів, лише вдень в Карпатах та Криму місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, у східній частині місцями 9-11°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°.

8-9 липня переважно без опадів, лише 8 липня в Криму та Карпатах, вранці та вдень 9 липня у східних областях та Приазов’ї короткочасні дощі, грози. Температура суттєво не зміниться, лише у східних областях вночі підвищиться до 13-18°, а вдень 9 липня знизиться до 19-25°.

Завтра у Києві та області без опадів. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°, по області вночі 12-17°, вдень 24-29°.

6-9 липня у столиці та області також опадів не очікується. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.