Мороз звинувачує Ющенка в «замовленні» Цушка
11:10, 10 лютого 2008Політика
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Лідер СПУ вважає, що Президент тисне на партію
Лідер СПУ Олександр Мороз вважає, що справа проти його однопартійця, колишнього глави МВС Василя Цушка "замовлена" особисто президентом України Віктором Ющенком. Про це з посиланням на виступ лідера СПУ в Донецьку повідомляє сайт партії.
"Справа щодо захоплення Генпрокуратури ще розглядається, але тими людьми, які абсолютно не помічають другу сторону. Вони не бачать і не пам`ятають збройних невідомих в цивільному одязі, які із зброєю з`явилися в будівлі.
Ця справа ініційована президентом і використовується для тиску на Соцпартію. Як наочний приклад іншим політичним силам", - вважає Олександр Мороз.
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