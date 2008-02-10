Мороз звинувачує Ющенка в «замовленні» Цушка

Лідер СПУ Олександр Мороз вважає, що справа проти його однопартійця, колишнього глави МВС Василя Цушка "замовлена" особисто президентом України Віктором Ющенком. Про це з посиланням на виступ лідера СПУ в Донецьку повідомляє сайт партії.

"Справа щодо захоплення Генпрокуратури ще розглядається, але тими людьми, які абсолютно не помічають другу сторону. Вони не бачать і не пам`ятають збройних невідомих в цивільному одязі, які із зброєю з`явилися в будівлі.

Ця справа ініційована президентом і використовується для тиску на Соцпартію. Як наочний приклад іншим політичним силам", - вважає Олександр Мороз.