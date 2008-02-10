Мороз кличе ГПУ та Карпачову на допомогу Рудьковському

Соціластична партія України та, зокрема, її голова Олександр МОРОЗ закликають Генеральну прокуратуру України та Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Ніну КАРПАЧОВУ в зв’язку із затриманням колишнього міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО співробітниками СБУ “у межах своїх повноважень негайно забезпечили відповідну повагу до букви закону, до прав людини в Україні”.

Про це йдеться у заяві, переданій УНІАН прес-службою СПУ.

“Сьогодні важливо, щоб Генеральна прокуратура та Уповноважений з прав людини у межах своїх повноважень негайно забезпечили відповідну повагу до букви закону, до прав людини в Україні”, - наголошується в зверненні.

Як зазначається у документі, 9 лютого співробітники СБУ “не маючи ухвали суду щодо зміни запобіжного заходу (М.РУДЬКОВСЬКОМУ) повезли затриманого до слідчого міської прокуратури”.

Крім того, “адвоката М.РУДЬКОВСЬКОГО до прокуратури не пропустили. ...До затриманого не допускають, лікаря, не дозволили прийняти медикаменти. Не допустили також двох народних депутатів, які мали право з’ясувати, чому в такий нештатний спосіб діють правоохоронці”.

Як повідомляв УНІАН. Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом розтрати засобів службовими особами одного з державних підприємств Міністерства транспорту і зв`язку України на загальну суму 400 тис. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах). За даними прес-центру СБУ, в організації злочину підозрюється один з керівників Міністерства транспорту і зв`язку.

14 грудня СБУ викликала на допит М.РУДЬКОВСЬКОГО у справі щодо незаконного використання державних коштів у Мінтрансі на суму 390 тис. грн. Епізод, за яким викликався М.РУДЬКОВСЬКИЙ в СБУ, стосується поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу. Слідчий СБУ після допиту обрав для М.РУДЬКОВСЬКОГО міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд.

Окрім того, працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та УБОЗ ГУМВС України в місті Києві задокументовано факти використання в особистих інтересах службового становища посадовими особами Міністерства транспорту та зв’язку України, що призвело до незаконних витрат державних коштів на суму 122 тисячі 213 гривень. Зокрема, встановлено, що у період з 7 по 13 липня 2007 року делегація Мінтрансзв’язку у складі 11 осіб на чолі з міністром (М.РУДЬКОВСЬКИМ – УНІАН) перебувала з робочим візитом у місті Токіо (Японія).

Сьогодні прес-служба М.РУДЬКОВСЬКОГО розповсюдила заяву про те, що “9 лютого 2008 року, близько 21 год. 30 хв. озброєні особи в масках затримали М.РУДЬКОВСЬКОГО в стаціонарному відділенні лікарні, де він перебував після операції, та повезли у невідомому напрямку”.

У свою чергу прокурор м.Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ зазначив, що М.РУДЬКОВСЬКОГО було затримано з дотриманням всіх норм законодавства через неспівпрацю з органами слідства у кримінальній справі, в якій останній обвинувачується в незаконному використанні майже 400 тисяч гривень бюджетних коштів. "Затриманий він був не в лікарні. Всі вимоги законодавства були дотримані", - сказав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ. При цьому він пояснив, що, починаючи з 21 грудня 2007 року, М.РУДЬКОВСЬКИЙ мав приступити до ознайомлення з висунутим йому обвинуваченням. "Це мало відбуватися в приміщенні слідчого, але він не з являвся", - зауважив Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.