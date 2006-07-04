Син Черновецького ”відірвався” в Одесі?

В МВС офіційно не коментують і не називають прізвищ осіб, які вчинили бійку в одеському барі «Ібіца», в тому числі інформацію ЗМІ про нібито участь Степана ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, сина Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, у цьому інциденті.

Водночас як стало відомо УНІАН із поінформованих джерел у правоохоронних органах, серед учасників інциденту у клубі значиться Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомило джерело, 2 липня о 5 годні 35 хвилин до чергової частини Одеської міліції надійшло повідомлення що до міської клінічної лікарні з пляжу «Аркадія» було доставлено трьох громадян 1981-1978 років народження, які в нічному клубі «Ібіца» отримали тілесні ушкодження.

В той же час 2 липня о 6.00 з заявою до міліції звернувся начальник безпеки нічного клубу «Ібіца», в якій просив правоохоронців прийняти відповідні заходи до невідомих осіб, які в ніч з 1 на 2 липня вчинили бійку та нанесли тілесні ушкодження співробітникам охорони зазначеного клубу. В ході перевірки наданої інформації було з’ясовано, що протиправні дії вчинила група осіб у складі 8-10 чоловік, відпочиваючи у цьому барі.

За інформацією охоронця, було з’ясовано, що ця група перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння «чіплялася до відвідувачів, висловлюючись брутальною лайкою і на зауваження персоналу не реагувала».

Крім того, на вимоги охорони бару ця група вела себе «неадекватно». В той же час коли охорона здійснила спробу «запросити людей залишити заклад» останні вчинили їм опір.

За фактом протиправних дій, які були вчинені групою невідомих осіб міліцією порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.