ЗМІ продовжують фіксувати військову техніку на кордоні з Україною (фоторепортаж)

Нагадаємо, російську техніку біля кордону з Україною почали фіксувати після прибуття в російське місто Донецьк (Ростовська область) так званого гуманитрного конвою. Зокрема, кореспондент британської Guardian Шон Волкер став свідком, як більш 20 Бтрів з РФ рухалися в бік України. Читайте такожНАТО підтвердило вторгнення колони бронетехніки з РФ в Україну

"Тільки побачив, як бронетранспортери і автомобілі з російськими номерними знаками перетнули кордон з Україною", - написав Волкер. Журналіст зазначив, що це не виглядає як повноцінне вторгнення російських військ, скоріше як поставка озброєння проросійських бойовиків.

Пізніше російська військова техніка неодноразово потрапляла в об'єктиви фотокореспондентів.

16 серпня біля населеного пункту Каменськ-Шахтинський були зроблені фотографії, які свідчать про те, що російська армія без утайки перевозить ракети до ЗРК "Бук" у напрямку України.