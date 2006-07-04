Путін поставив США жорсткий ультиматум

За тиждень до початку саміту "великої вісімки" в Санкт-Петербурзі керівництво країни почало серйозну "артпідготовку", детально висловившись з ряду головних тем саміту. Виступаючи на форумі "Громадянська вісімка", президент Росії Володимир Путін змалював бачення іранської проблематики, а також діяльності некомерційних організацій в Росії. Але найжорсткіші вислови торкалися вступу Росії до Світової організації торгівлі . По суті це ультиматум США.

Путін попередив, що РФ відмовиться виконувати вже прийняті зобов`язання щодо СОТ, якщо не вдасться досягти домовленості з Штатами - останньою країною, що не підписала поки протокол з РФ.

"Якщо нам з якихось причин не вдасться досягти домовленості, то ми знімемо з себе зобов`язання, які ми не тільки прийняли, але і, ще не вступивши в організацію, вже виконуємо", - заявив глава держави на зустрічі з представниками Міжнародної торгової палати.

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