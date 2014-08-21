Терористи можуть відпочити, оздоровитися в Росії і повернутися в зону АТО - радник Авакова

Про це сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1» радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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«Ми прекрасно розуміємо, що без підтримки РФ усіх цих орд найманців, кадрових військовослужбовців Росії, зброї, боєприпасів – це (АТО - УНІАН) закінчилося б за тиждень», - відзначив він.

Геращенко додав, що «тільки через те, що у терористів є можливість піти оздоровитись, піти в тил передихнути до Росії, дає їм можливість діяти».

«Чому вони так запекло борються і не дають нам можливості перекрити кордон, бо ми просто їх оточимо», - переконаний радник міністра внутрішніх справ України.