Радник Авакова прогнозує ескалацію конфлікту на Донбасі

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю виданню Главком.

"Поки тільки прогнозую, що до моменту зустрічі Путіна і Порошенко 26 серпня в Мінську буде наростати ескалація конфлікту. Буде перекидання все більшої кількості військ і, можливо, будуть спроби нанесення терористами контрударів в район Дебальцевого та Єнакієвого для того, щоб звільнити заблоковану нами трасу Луганськ-Донецьк", - вважає він.

Читайте такожПредметом переговорів в Мінську може бути евакуація бойовиків в Росію - аналітикНа думку Геращенка, це буде робитися Путіним для того, щоб виторгувати собі більше позицій на переговорах про можливий мир або "якусь ізоляцію угруповання терористів" в Луганській і Донецькій областях.

При цьому він зазначив, що у війні є дуже багато чинників, аби давати прогнози.

"Позиція європейських країн і США щодо Путіна. Ступінь ідіотизму Путіна щодо подій в Україні. І багато інших", - вважає радник глави МВС.