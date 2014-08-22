Польський журналіст опублікував фото "дірки" на кордоні, через яку в Україну пройшли російські БТР
Про це він написав у на своєму Twitter.
Журналіст польського телеканалу TVN24 Войчех Бояновський розмістив в інтернеті фотографію "дірки" на російсько-українському кордоні, через яку минулого тижня в Україну потрапило більш як два десятки російських бронетранспортерів.
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"Дірка у паркані, де Шон Волкер и Роланд Оліфант бачили колону російських бронетранспортерів, котрі перетнули кордон", - написав він на своєму Twitter, описуючи фотографію.
The hole in the fence where @shaunwalker7 and @RolandOliphant saw the russian transporterters crossing the border pic.twitter.com/L3TPjKVQjt
— Wojciech Bojanowski (@BojanowskiW) August 22, 2014
Як повідомляв УНІАН, Волкер та Оліфант стали свідками того, як більше двох десятків бронетранспортерів увечері 15 серпня перетнули кордон з Україною недалеко від російського містечка Каменськ-Шахтинськ поза межами офіційного пункту пропуску.
Журналісти описували, що техніка під покровом ночі проїхала через дірку в паркані з колючим дротом та зазначали, що це на 100% доводить факт поставок Росією зброї для бойовиків на Донбасі.
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Раніше цього тижня Бояновський також розміщував низку фотографій російської бойової техніки, серед яких гармати та танки, котрі йому вдалося зафіксували у цьому ж регіоні. Пізніше частина техніки, яку польський журналіст сфотографував у Росії, з’явилася в Україні.