Росія сама відмовилася проводити перевірку "гумконвою" - заступник посла України в ООН
22:00, 22 серпня 2014Політика
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Українські прикордонники почали перевірку вантажівок, однак потім Росія просто не стала чекати кінця перевірки.
REUTERS
Про це заявив заступник представника України в ООН Олександр Павлюченко, передає радіо ООН.
За словами заступника посла, ще в четвер українські прикордонники почали перевірку вантажівок "гумконвою", і десятки транспортних засобів вже пройшли митний контроль.
Читайте такожСША вимагають від Росії негайно забрати «гуманітарний конвой» з УкраїниОднак потім російська сторона не стала чекати закінчення перевірок і прийняла одностороннє рішення про проходження автоколони на територію України.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що був змушений дати команду на вторгнення "конвою" в Україну через "зволікання" у митному оформленні вантажу.
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