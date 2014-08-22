Росія сама відмовилася проводити перевірку "гумконвою" - заступник посла України в ООН

Про це заявив заступник представника України в ООН Олександр Павлюченко, передає радіо ООН.

За словами заступника посла, ще в четвер українські прикордонники почали перевірку вантажівок "гумконвою", і десятки транспортних засобів вже пройшли митний контроль.

Читайте такожСША вимагають від Росії негайно забрати «гуманітарний конвой» з УкраїниОднак потім російська сторона не стала чекати закінчення перевірок і прийняла одностороннє рішення про проходження автоколони на територію України.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що був змушений дати команду на вторгнення "конвою" в Україну через "зволікання" у митному оформленні вантажу.