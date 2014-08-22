Путін пояснив Меркель, що у вторгненні російського "гумконвою" винен Київ

Як повідомляє сайт Путіна, президент Росії пояснив німецькому канцлеру причини порушення норм міжнародного права.

"Путін підкреслив, що з урахуванням відвертих зволікань з боку Києва в питанні доставки російської допомоги південно-східним регіонам, що переживають гуманітарну катастрофу (спочатку повідомлялося, що "гуманітарна допомога" призначена для потерпілих жителів зони бойових дій на Донбасі - ред.) України прийнято рішення про відправку автомобільного конвою. Подальше затягування було б неприпустимими", - сказано в повідомленні.

Читайте такожРосійське "гуманітарне вторгнення" (оновлюється)За повідомленням прес-секретаря Меркель, канцлер дуже стурбована перетином кордону "конвоєм" без супроводу Червоного Хреста та узгодження з Україною.

Раніше США зажадали від Росії прибрати свій "гумконвой" з території України.