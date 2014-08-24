Турчинов наголошує на необхідності доопрацювання законопроекту про люстрацію

Про це він сказав в інтерв`ю на ”5-му каналі”.

Спікер зазначив, що у цьому законі мають домінувати не партійні гасла, а чітка позиція щодо очищення влади. Він підкреслив, що необхідно очистити владу від ”тієї деформації, яка відбулася за останні 10 років, за останні роки керівництва країною Януковичем”.

”Тому що поки що цей закон регулює проблеми минулого століття, але він не зачіпає суддів, які приймали неправосудні рішення. Він не зачіпає, коли міністр в уряді Януковича потрапляє під дію цього закону, а заступники міністра, і деякі з них були пов`язані і в корупційних схемах, і в агресивних діях, уже не мають ніяких проблем”, - сказав Турчинов.

Зокрема, вважає він, до відповідальності необхідно притягнути комуністів.

”Але ж не тих, які були у 70-х роках, тому що серед них було дуже багато розумних, порядних людей, а тих, які співпрацювали з окупантами зараз. Оце відповідальність”, - сказав голова ВР і додав, що те ж саме стосується й представників інших політичних сил, які ”призвели до окупації, агресії з боку Росії, які сприяли цьому”.

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Крім того, Турчинов наголосив, що у законопроекті про люстрацію при доопрацюванні до другого читання мають бути комплексно вирішені питання подолання корупції, неправосудних рішень, зловживання владою, терору силових структур проти народу.

”Всі ці питання потрібно комплексно вирішувати у цьому законі, а не просто записати три-чотири гасла, хто кого згадав і хто до кого має якісь претензії, чи для того, щоб прибрати політичних опонентів”, - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні люстраційний законопроект “Про очищення влади” (№4359А).