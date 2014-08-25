Армія завдала удару по командному пункту та складу боєприпасів бойовиків - штаб

Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

"На стадіоні Комісарівка ударом Збройних сил України знищено 2 БМ-21 “Град” та до 10 осіб. Знищено понад 30 терористів в наслідок ураження складів боєприпасів незаконних збройних формувань у місті Харцизьк", - наголошують у повідомленні.Читайте такожСиловики обстріляли колону бойовиків під Оленівкою: знищено 7 танків, 6 бронемашин та 80 найманців

Також знищено близько 40 осіб, 3 БМП та 1 танк внаслідок ураження командного пункту батальйонної тактичної групи ворога.