Армія завдала удару по командному пункту та складу боєприпасів бойовиків - штаб
08:37, 25 серпня 2014Політика
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Армія завдала удару по командному пункту та складу боєприпасів бойовиків.
Армія нанесла удар по командному пункту та складу боєприпасів бойовиків./ Фото: УНИАН
Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
"На стадіоні Комісарівка ударом Збройних сил України знищено 2 БМ-21 “Град” та до 10 осіб. Знищено понад 30 терористів в наслідок ураження складів боєприпасів незаконних збройних формувань у місті Харцизьк", - наголошують у повідомленні.Читайте такожСиловики обстріляли колону бойовиків під Оленівкою: знищено 7 танків, 6 бронемашин та 80 найманців
Також знищено близько 40 осіб, 3 БМП та 1 танк внаслідок ураження командного пункту батальйонної тактичної групи ворога.
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