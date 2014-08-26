Ештон сподівається на успішний результат зустрічі в Мінську
15:48, 26 серпня 2014Політика
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Високий представник Європейського союзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон сподівається, що зустріч у Мінську буде успішною в питанні врегулювання ситуації в Україні.
REUTERS
"Сподіваюся, що ця зустріч буде успішною і дозволить нам просунутися вперед", - сказала Кетрін Ештон.
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В даний час вже відбулися зустрічі українського президента Петра Порошенка з презитдентами Білорусі і Казахстану Олександром Лукашенком і Нурсултаном Назарбаєвим. Також Петро Порошенко провів переговори з Кетрін Ештон.
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