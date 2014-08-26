Ештон сподівається на успішний результат зустрічі в Мінську

"Сподіваюся, що ця зустріч буде успішною і дозволить нам просунутися вперед", - сказала Кетрін Ештон.

Читайте такожУ Мінську розпочалася зустріч у форматі Україна – ЄС – "Євразійська трійка"

В даний час вже відбулися зустрічі українського президента Петра Порошенка з презитдентами Білорусі і Казахстану Олександром Лукашенком і Нурсултаном Назарбаєвим. Також Петро Порошенко провів переговори з Кетрін Ештон.