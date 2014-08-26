Порошенко назвав головну умову стабілізації ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко вважає, що визначальною умовою стабілізації ситуації на сході України є встановлення ефективного контролю на російсько-українському кордоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив у ході зустрічі у форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан) у Мінську.

«Визначальною умовою стабілізації (ситуації) на сході України є встановлення ефективного контролю за російсько-українським кордоном як ключовим елементом суверенітету і незалежності країни», - сказав він.

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За словами Порошенка, необхідно зробити все, щоб зупинити поставки техніки і озброєння бойовикам.

«На наше глибоке переконання, ефективний контроль кордону можливий тільки за умови залучення ОБСЄ, зокрема, безперешкодного допуску спеціальної моніторингової місії і наглядової місії ОБСЄ для моніторингу і верифікації ситуації», - наголосив президент.

Крім того, Порошенко закликав невідкладно звільнити всіх полонених і заручників, зокрема тих громадян України, які перебувають за її межами.