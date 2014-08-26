Порошенко назвав головну умову стабілізації ситуації на Донбасі
Президент вважає, що необхідно зробити все, щоб зупинити поставки техніки та озброєння бойовикам.
Президент України Петро Порошенко вважає, що визначальною умовою стабілізації ситуації на сході України є встановлення ефективного контролю на російсько-українському кордоні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив у ході зустрічі у форматі Україна - ЄС - «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан) у Мінську.
«Визначальною умовою стабілізації (ситуації) на сході України є встановлення ефективного контролю за російсько-українським кордоном як ключовим елементом суверенітету і незалежності країни», - сказав він.
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За словами Порошенка, необхідно зробити все, щоб зупинити поставки техніки і озброєння бойовикам.
«На наше глибоке переконання, ефективний контроль кордону можливий тільки за умови залучення ОБСЄ, зокрема, безперешкодного допуску спеціальної моніторингової місії і наглядової місії ОБСЄ для моніторингу і верифікації ситуації», - наголосив президент.
Крім того, Порошенко закликав невідкладно звільнити всіх полонених і заручників, зокрема тих громадян України, які перебувають за її межами.