Лукашенко назвав "непростими" переговори в Мінську

Про це заявив президент Білорусії Олександр Лукашенко, підбиваючи підсумки мінського саміту, передає ИТАР-ТАСС.

"Усі підтримали пропозицію президента України зробити Мінськ регулярним майданчиком для діалогу контактної групи", - сказав Лукашенко.

За його словами, учасники зустрічі також домовилися, що "до 12 вересня група експертів виробить пропозиції про зняття стурбованості Митного союзу з приводу угоди України про асоціацію з ЄС".

Лукашенко заявив, що в Мінську відбулася "серйозна розмова, пов'язана з кризою в Україні".

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"Звичайно, всім нам хотілося б прориву, конкретних домовленостей, початку політичного діалогу між усіма сторонами. Але сам факт зустрічі - це безсумнівний успіх і крок у правильному напрямку", - зазначив Лукашенко.

Президент Білорусі також підкреслив, що "переговори були непростими".

"Позиції сторін відрізняються часом кардинально. Але всі сходилися в одному - потрібен діалог", - сказав Лукашенко. Також, продовжив він, необхідні "деескалація ситуації, звільнення заручників, вкрай важливо запобігти гуманітарній катастрофі".