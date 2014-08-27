Тристоронні газові переговори поновляться 6 вересня

Про це за результатами зустрічей у Мінську заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

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Зокрема, переговори з енергетичних питань пройдуть на міністерському рівні за участі міністрів палива та енергетики України, Росії та Євросоюзу.

Крім того, 30 серпня у Брюсселі Україна проінформує керівників ЄС про подальші дії щодо імплементації Угоди.