У Сєвєродонецьку хочуть порушити кримінальну справу проти Ляшка за фактом вандалізму

Про це повідомлили на апаратній нараді в Сєвєродонецькій міській раді 26 серпня, пише ОстроВ з посиланням на голову луганського Комітету виборців України Олексія Свєтікова.

Зокрема, начальник відділу культури Сєвєродонецької міськради Ольга Лишик заявила, що передає відповідні матеріали за фактом знесення пам'ятника Леніну народним депутатом Олегом Ляшком в державну комісію з охорони культурної спадщини.

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Чиновник мотивувала це тим, що даний пам'ятник включено до реєстру пам'яток культурної спадщини місцевого значення. Комісія, в свою чергу, повинна буде звернутися в прокуратуру щодо притягнення депутата до відповідальності за вандалізм.

23 серпня група осіб, очолювана Ляшко, знесла з постаменту пам'ятник Леніну, встановлену на площі Радянській.