Мер Шостки пов'язує нічні вибухи зі спробою дестабілізувати ситуацію в "місті оборонних підприємств"

Міський голова міста Шостка Сумської області Микола Нога вважає, що сьогоднішні вибухи були направлені на дестабілізацію ситуації в місті оборонних підприємств.

Водночас, як підкреслив мер, коментуючи в телефонній розмові кореспонденту УНІАН нинішню ситуацію, паніки в Сумах немає.

«Паніки у нас немає. Шостка – місто оборонних підприємств, і очевидно, що організацією вибухів зловмисники намагалися дестабілізувати тут ситуацію. Запевняю, що ситуація контрольована, правоохоронцями введено оперативні плани «Оборона адмінбудівлі» та «Перехват», спрямовані на розшук зловмисників», - розповів Нога.

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При цьому мер зазначив, що в результаті вибухів були пошкоджені два приватні автомобілі, що належать співробітникам міліції, які чергували в нічну зміну в райвідділі, а також вікна у приміщеннях військкомату, школи та двох житлових будинках.

«В результаті вибухів ніхто не постраждав. Наразі ми займаємося ліквідацією наслідків цієї ситуації. У школі замість вибитих вікон поставимо сучасні європакети», - підкреслив Нога.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4.22 у Шостці Сумської області було здійснено два постріли по військкомату, потім було підірвано два автомобілі біля міського відділу міліції, а близько 4.26 приведено в дію вибуховий пристрій біля стадіону «Хімік». Начальник Управління МВС України в Сумській області Анатолій Річкаль провів аналогії з подібними злочинами у Харкові і Конотопі. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за статтями «теракт» і «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами». На місці події працюють експерти, представники різних правоохоронних органів.