На Савур-Могилі загинув командир спецбатальйону МВС Темур Юлдашев

Про це повідомляє Lugansk NewsToday у своєму "Твіттері". "На Савур-Могилі від кулі снайпера загинув Темур Юлдашев. Спасибі, що ти був з нами і боровся за правду до кінця!" - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 18 квітня в Луганську було створено силовий підрозділ МВС "Темур" для захисту мирного населення від терористів. Командиром батальйону був Темур Юлдашев. 28 квітня невідомі в місті Щастя Луганської області викрали організатора спецбатальйону МВС Темура Юлдашева. 16 червня він був звільнений з полону. Зокрема, цю інформацію він підтвердив в ефірі одного з телеканалів. По даному інциденту було порушено виробництво за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини").

На Саур-Могиле от пули снайпера погиб Темур Юлдашев. Спасибо что ты был с нами и боролся за правду до конца! pic.twitter.com/nobktqD2zN — Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) 27 августа 2014

На своїй сторінці в соцмережі журналіст, член батальйону "Темур" Родіон Шовкошитний повідомив деякі подробиці події: "Щойно повідомили. Загинув Іван Журавльов. Один з тих трьох героїв, хто зняв прапор ДНР з міськради Слов'янська і підняв над ним український. Разом з ним був убитий і Темур Юлдашев. Ваня був важко контужений, Темур поранений. До них на коробочці прорвалися специ. Взяли поранених і повезли в медпункт. Але не довезли ... Врятувалися пару спеців, з пораненнями вийшли з оточення. Решту терористи попросту добили ", - написав він.

"Ця інформація деякий час спростовувалась. Повідомлялося, що вони в полоні і живі, що взагалі в полон не потрапляли, що вийшли на зв'язок і ось-ось вийдуть з оточення. Але підтвердили специ, які вижили сьогодні. Кепсько, але це війна. Тут вбивають. Співчуття рідним і близьким ", - зазначив Родіон Шовкошитний.