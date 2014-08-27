Експерти застерегли владу від надій щодо діалогу з Путіним

Таку думку висловили експерти фонду "Майдану закордонних справ", коментуючи мінські зустрічі у форматі Україна-ЄС-"Євразійська трійка". На думку дипломатів, президент Росії Володимир Путін не може дозволити собі серйозні поступки в українському питанні і тому з цим режимом РФ можливі лише ситуативні двосторонні домовленості. Також в "Майдані закордонних справ" вважають, що Євросоюз (і відповідно США) наразі не готові до більш рішучих кроків, зокрема надання нашій державі допомоги зброєю, а натомість продовжують сподіватися на економічні санкції проти Москви.

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Очевидною мотивацією Росії щодо участі у даній зустрічі стала несподівана непоступливість України в газових питаннях, прагнення продемонструвати так звану "стурбованість" гуманітарною ситуацію на сході України і за можливості заручитися офіційною підтримкою української сторони у направлені чергового гуманітарного конвою, а також схилити Київ до переговорів з так званими "представниками південно-східних регіонів".

Україна, у свою чергу, прагнула домогтися від Кремля чітких запевнень щодо закриття українсько-російських кордонів для унеможливлення переміщення техніки, найманців та боєприпасів. Вочевидь, Київ також порушував питання навколо спроб російської сторони отримати виробниче обладнання деяких українських підприємств, що знаходяться у конфліктних зонах.

ЄС був налаштований продемонструвати світу бажання сприяти деескалації українсько-російського конфлікту, який підриває безпеку в Європі. Не випадково ЄС підтримав (хоча й дуже дипломатично) територіальну цілісність України, висловився за припинення вогню, яке, на думку Євросоюзу, має бути пов’язано із встановленням належного контролю на кордоні. Можна також вбачати, що позиція ЄС до певної міри віддзеркалювала відповідне ставлення діючої адміністрації США.

Позитивно оцінюючи будь-які міжнародні зусилля, спрямовані на встановлення надійного миру на Сході нашої держави, "Майдан закордонних справ" тим не менш вважає, що режим Путіна у своєму розвитку пройшов так звану "точку неповернення" і може існувати лише в умовах конфронтації із зовнішнім світом, зокрема Заходом, яка стала необхідною складовою внутрішнього функціонування існуючої в Росії системи. Відповідно, саме виходячи з цього, Путін не може дозволити собі серйозні поступки в українському питанні.

Виходячи з наявних даних, єдиним конкретним результатом зустрічі в Мінську стало відновлення роботи так званої тристоронньої контактної групи, оскільки станом на 27 серпня Москва офіційно не підтверджує консультації між начальниками Генеральних штабів.

Не було озвучено Путіним й запевнень у припиненні підтримки терористів на сході. Натомість було вкотре цинічно заявлено про те, що це "внутрішня справа самої України". Скоріше за все, Москва спромоглася втягнути Київ у млявий переговорний процес, що дозволить їй виграти час задля посилення допомоги бойовикам та продовження тиску на Київ в енергетичних питаннях.

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Навряд чи можна вважати серйозним успіхом зустрічі на рівні глав держав домовленість щодо переговорів з енергетичних питань за участі міністрів палива й енергетики України, Росії та Європейського Союзу, що мають відбутися 6 вересня.

У підсумкових повідомленнях була відсутня й згадка про анексію Росією Криму.

В зв`язку з цим фонд "Майдан закордонних справ" хотів би застерегти офіційний Київ від ейфорії і пропонує виходити з того, що переговорний процес без негайного припинення Росією підтримки, у тому числі збройної, бойовиків на сході, провокацій на українсько-російському кордоні, відведення військ, повернення незаконно утримуваних українських громадян, дезорієнтуватиме українське суспільство, яке є головним союзником президента у протистоянні з Москвою.