Україна розчарована відсутністю чіткої позиції Брюсселя щодо вторгнення РФ - джерело

Про це заявило інформоване джерело Європейської правди в дипломатичній службі, зазначивши, що Київ не приховує свого розчарування, передає Українська правда.

"Київ дуже цінує послідовну підтримку України з боку ЄС, але глибоко розчарований позицією Брюсселя щодо останніх подій. Точніше – її відсутністю. Ми вже зробили кілька заяв публічно, але те, що йде по дипломатичних каналах, має значно жорсткішу тональність", - зауважив співрозмовник.Читайте такожРечник Єврокомісії: Запам'ятайте 27 серпня - в цей день почалася відкрита агресія РФ в Україні

Джерело видання додало, що ЄС відмовляється конкретизувати свою позицію. А із сигналів, які надходять у публічній площині, можна зробити висновок що ЄС не визнає факт вторгнення російських військ, попри незаперечні докази цього.

"Ми не розуміємо, де позиція ЄС в нинішній ситуації. Йде неприхована агресія Росії проти України із залученням її регулярної армії і ЄС про це повідомлений. Те, що ЄС взяв паузу і не визнає цього, нас шокує. ЄС має визначитися", - зазначив співрозмовник.Читайте такожЄС назвав заяву свого спікера про російське вторгнення до України його особистою думкою

Київ розраховує, що до саміту ЄС, який відбудеться 30 серпня, ЄС знайде сили визнати очевидне. "Ми очікуємо, що Євросоюз запровадить жорсткіші санкції проти РФ та ухвалить рішення про надання нам військово-технічної допомоги".

Варто зазначити, в четвер прем'єр Данії повідомив, що на саміті в суботу не будуть розглядатися нові санкції проти Росії.