У Донецькій області при артобстрілі пошкоджена будівля лікарні

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. «У Старобешево Донецької області через артобстріли нанесені руйнування будівлі лікарні», - сказав він.

Читайте такожДонецьк продовжують обстрілювати: чутно залпи з різних видів важкої зброї

«Обстріляне бойовиками місто Комсомольське (Старобешевський район), кілька снарядів потрапили в адмінбудівлю місцевого рудоуправління», - додав Андрій Лисенко.

Крім того, у Луганській області в результаті обстрілу терористів припинена робота Алчевського металургійного комбінату. «У Луганській області в результаті обстрілу бойовиків повністю знеструмлений Алчевський металургійний комбінат, підприємство припинило роботу», - зазначив він.