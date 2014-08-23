В зоні АТО тривають бої з терористами, з боку РФ силовиків обстрілюють "Урагани" - Тимчук

Про це повідомляє Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

Залишається напруженою ситуація в районі н.п.Станица Луганська, де терористи зібрали живу силу і техніку і не припиняють спроб повернути контроль над втраченими позиціями.

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Були обстріляні позиції сил АТО в районах н.п.Васильевка, Криничне, в райні Вергунского роз'їзду. З боку Росії позиції українських силовиків були обстріляні з РСЗВ БМ-27 «Ураган» в районі н.п.Кутейниково.

В ході активних дій сили АТО знищили техніку і озброєння противника: 2 установки БМ-21 «Град», 2 зенітні установки, 1 артилерійське знаряддя, 2 міномети.