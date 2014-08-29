Звернення Путіна до бойовиків свідчить про те, що ними керують з Кремля - РНБО
Вказівка-заклик Путіна терористам вказує на те, що бойовиками керує Росія.
Заклик президента РФ Володимира Путіна створити коридор для виходу українських військових свідчить, що терористи керуються безпосередньо із Кремля.
Про це йдеться у повідомленні Інформаційно-аналітичного центру РНБО.
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«В ніч на 29 серпня Путін звернувся до підконтрольних терористичних угруповань на сході України. Вказівка-заклик Путіна терористам про створення коридорів для виходу українських військових свідчить лише про одне: ці люди керуються та контролюються безпосередньо з Кремля», - зазначають в РНБО.
Як повідомляв УНІАН, Путін закликав терористів, яких він назвав «ополченням Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.