Звернення Путіна до бойовиків свідчить про те, що ними керують з Кремля - РНБО

Заклик президента РФ Володимира Путіна створити коридор для виходу українських військових свідчить, що терористи керуються безпосередньо із Кремля.

Про це йдеться у повідомленні Інформаційно-аналітичного центру РНБО.

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«В ніч на 29 серпня Путін звернувся до підконтрольних терористичних угруповань на сході України. Вказівка-заклик Путіна терористам про створення коридорів для виходу українських військових свідчить лише про одне: ці люди керуються та контролюються безпосередньо з Кремля», - зазначають в РНБО.

Як повідомляв УНІАН, Путін закликав терористів, яких він назвав «ополченням Новоросії», відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні.