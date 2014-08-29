Влада Сум має намір відправити в зону АТО військову техніку з музеїв на запчастини

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Сумської міськради.

Згідно з повідомленням, мер Сум Олександр Лисенко звернувся до жителів міста з проханням допомогти військовослужбовцям, які потребують військової техніки.

«Міський глава просить у підприємців, керівників і членів військових союзів, громадських організацій і кожного, кому небайдужа доля України і мир у ній, допомогти військовим. Сумчани, які перебувають на Донбасі, гостро потребують військової техніки і броньованого транспорту. Влада вже дала розпорядження зняти з п'єдесталів всю автобронетанкову техніку, БТР і швидко привести їх у робочий стан. Їх привезуть і з різних міст області», - наголошується в повідомленні.

Крім того, як наголошує прес-служба, необхідні автомобілі УАЗ і вантажні автомобілі, які можуть стати в нагоді у військових діях.Читайте такожЛьвівський бізнесмен подарував БТР батальйону територіальної оборони

«Сьогодні на ремонтній базі 27-го Сумського реактивного артилерійського полку і на майданчику комунального транспортного підприємства працюють фахівці, які розбираються у військовій техніці. Вони готові оглянути кожну одиницю, провести ремонтні роботи і переобладнання. Далі техніку буде відправлено до армії», - йдеться в повідомленні.

Наразі активісти вже зняли маточину з одного з БТРів, встановленого в меморіалі афганцям просто неба на вулиці Кондратьєва, на запчастини до військової техніки в зоні АТО.

«Все для фронту. Все для перемоги», - написав на своїй сторінці у Фейсбук волонтер Олександр Такул.

За його інформацією, маточина є центральною частиною елементу колеса, що обертається, і на машині залишилося ще сім таких деталей, а в разі необхідності активісти також знімуть їх для допомоги військовим.