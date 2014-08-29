Командувач ВМС не виключає застосування Росією "асиметричного методу ведення війни"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдук заявив на прес-конференції в Одесі.

«Ми не виключаємо, що буде застосовано асиметричний метод ведення війни», - сказав Гайдук. Він відзначив, що даний метод може вестися в декількох напрямах. У розхитуванні ситуації серед населення, веденні інформаційно-психологічної війни проти населення, проведенні інформаційно-психологічних акцій, що дозволять дестабілізувати ситуацію в регіоні.

«Не виключаються також дії диверсійно-розвідувальних груп, проросійськи налаштованих найманців, які прагнутимуть проводити терористичні акції, диверсії на об'єктах», - сказав Гайдук.

Щодо можливої висадки десанту з боку моря, він сказав, що не може повною мірою розкрити дії військовослужбовців через секретність інформації.

«Можу сказати, що в тій ситуації, яка складається, основним напрямом буде своєчасне виявлення противника, його переміщення. Це дасть змогу розгорнутися силам і застосувати їх. У разі виникнення ситуації, яка буде пов'язана з висадкою десанту, то буде застосовано, як авіаційні підрозділи, корабельний склад і берегові підрозділи», - заявив Гайдук.

Читайте такожВМС у стислі терміни провели бойове злагодження - Гайдук Він також закликав не вірити заяві, що тиражується в соціальних мережах і озвученій рядовим російським солдатом, про те, що «російські військові одержали завдання дійти від Маріуполя до Одеси».

«Є багато людей, які говорять і не дуже багато тих, хто робить. Тому фразу, що прозвучала з вуст рядового, не варто сприймати в режимі онлайн. Вважаю малоймовірним, що угруповання сил пересуватиметься на такі великі відстані», - сказав Гайдук.