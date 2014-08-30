Переговори про врегулювання ситуації на Донбасі поновляться в понеділок

Президент України Петро Порошенко вважає, що відновлення роботи Тристоронньої контактної групи сприятиме ефективній імплементації мирного плану для Донбасу та врегулюванню ситуації шляхом переговорів.

Про це глава держави заявив на брифінгу у Брюсселі по завершенню свого одноденного робочого візиту, передає власний кореспондент УНІАН.

Порошенко зауважив, що у перемовинах братимуть участь представник ОБСЄ, Посол Росії в Україні Михайло Зурабов та другий президент України Леонід Кучма.

«Тристороння контактна група зустрічатиметься у понеділок», - повідомив глава держави.

Читайте такожПорошенко заявив перед європейськими лідерами, що Україна захищає кордони ЄвропиЗа словами Порошенка, сторони мають обговорити питання звільнення заручників, які незаконно утримуються на території Росії, роботу моніторингової місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні та формат припинення вогню.

Президент підкреслив, що наразі ситуація у Донецькій і Луганській областях досягла тієї межі, коли «вже не можна буде нічого змінити», тому сторони мають сісти за стіл переговорів.

«Треба зупинити все і розпочати дипломатичний формат перемовин», - наголосив Порошенко.