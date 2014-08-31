У мережі з'явилося ще одне відео з "кадировцями" на Донбасі
12:27, 31 серпня 2014Політика
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Запис, на якому зафіксовано людей, ідентифікованих як "кадировці", з'явився у мережі.
Кадировці на зачистці / youtube EuroMaidan
Як стверджується в описі відео, його знято на Донбасі.
На записі видно, як група озброєних людей в повному екіпіруванні йде вулицею міста (в описі стверджується, що це Донбас).
Люди на відео говорять мовою, схожою на чеченську з окремими вставками російської.
Кадировці проводять зачистку на Донбасі
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