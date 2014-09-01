Війська РФ наносили точкові ракетні удари по аеропорту у Луганську - Шкіряк

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк написав у соцмережі.

"Наші десантники змушені були відступити від луганського аеропорту, щоб зберегти особовий склад і життя воїнів. Оскільки, російська армія наносила точкові ракетні удари і діяла методом "випаленої землі"... ", - написав Шкіряк.

Він також зазначив, що в бою під Луганськом, сили АТО знищили 7 ворожих танків з екіпажами. Читайте такожВ Україні діє не менше чотирьох тактичних батальйонів збройних сил Росії - РНБО

"За минулу добу було вбито понад 100 бойовиків на різних ділянках фронту. Крім того, підбито БТР, БРДМ та 1 установку БМ-21 "Град" терористів", - зазанчив радник голови МВД.

Сьогодні РНБо повідомило, що військовослужбовці сил АТО, які були задіяні в обороні від терористів та російських військових аеропорту "Луганськ" за наказом залишили цей об’єкт.

Вранці штаб АТО повідомив, що між українськими десантниками та посиленим танковим батальйоном збройних сил РФ стався бій за аеропорт.